امام جمعه شیراز گفت: با تربیت صحیح نسل جدید، علاوه بر کاهش جرایم، مقتدرانه در مقابل نفوذ دشمن می‌ایستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های امروز نماز جمعه با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت جامعه گفت: همه دستگاه‌ها باید در تربیت نسل جدید تلاش بیشتری کنند تا دشمن نتواند آسیبی به جامعه وارد کند.

وی با تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه و نسبت ایشان با امامزادگان جلیل القدر فارس گفت: وجود برادران حضرت معصومه سلام الله علیه در شیراز سبب افتخار است و کریمه اهل بیت الگوی دختران مسلمان است.

آیت الله لطف الله دژکام همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نقش این نیرو در امنیت جامعه بسیار مهم و حوزه مسئولیت نیروی انتظامی زیاد است، زیرا از ترافیک تا امنیت خانه و خیابان وظیفه نیروی انتظامی است.

وی تاکید کرد: در شرایط آتش بس، خط مقدم فرماندهی انتظامی است، زیرا دشمن به دنبال ایجاد نا امنی و آشوب در شهرهاست.

آیت الله دژکام در خصوص حرکت کاروان صمود به سمت نوار غزه هم گفت: جهان دید که چه تعداد کاروان از تونس به سمت غزه حرکت کرده تا حصر مواد غذایی را بشکنند و اکنون همه ملت‌های مسلمان نگران وضعیت این کاروان‌ها هستند که از ۴۷ کشور جهان برای کمک به غزه آمده بودند.

وی افزود: دشمن صهیونی با توقیف و بازدداشت کشتی‌های کاروان صمود به تمام کشور‌های مدافع مردم بی دفاع غزه و فلسطین اعلام جنگ کرده و از آنجا که شورای امنیت سازمان ملل در اختیار رژیم صهیونی و آمریکا است باید خودمان قوی شویم تا بتوانیم در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.