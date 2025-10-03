المپیاد و جشنواره استعداد یابی کشتی آزاد و فرنگی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عباسعلی طالب بیدختی رئیس هیات کشتی استان سمنان گفت: در این مسابقه استعداد یابی ۲۶۰ ورزشکار از ۲۱ باشگاه حضور داشتند.

وی افزود: ورزشکاران در سنین ۱۰ تا ۱۶ سال در دو بخش نوجوانان و نو نهالان در این رقابت شرکت کردند و نفرات برتر برای مسابقات استعدادیابی کشور که در هفته تربیت بدنی برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.

به گفته طالب بیدختی ، قرار است در هر فصل مسابقات استعدادیابی نو نهالان و نوجوانان برگزار شود.