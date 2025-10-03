رئیس اورژانس ۱۱۵ قم از اعزام بالگرد به محل حادثه واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۶۰ محور قم – گرمسار و انتقال ۵ مصدوم این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اورژانس ۱۱۵ قم، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۶۰ محور قم - گرمسار خبر داد و گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه، یک دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر محمدجواد باقری افزود: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، همه آنها به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل شدند.

وی افزود: در میان مصدومان، یک نفر در وضعیت بدحال قرار دارد و خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.