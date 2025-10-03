نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با فرماندهان انتظامی استان، خدمات فراجا را فراتر از ظرفیت دانست و خواستار توجه بیشتر به معیشت و امکانات سازمانی نیروهای انتظامی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار فرمانده انتظامی استان، مسئول عقیدتی سیاسی و جمعی از فرماندهان انتظامی با تقدیر از خدمات گسترده فراجا، بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به معیشت، ساز و برگ سازمانی و تقویت زیرساخت‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به واژه‌هایی چون «پلیس مقتدر» و «امنیت اجتماعی» گفت: امیدواریم این مفاهیم در عمل نیز محقق شوند و نیروهای انتظامی هر سال توانمندی‌های بیشتری از خود نشان دهند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به آمار ثبت‌شده در نیمه نخست سال جاری گفت: ثبت ۳۳ میلیون خودرو و ۵۱ میلیون نفر شب اقامتی، نشان‌دهنده حجم عظیم خدمات انتظامی است که این آمار گویای آن است که نیروهای فراجا چند برابر ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند.

وی توانمندی مضاعف فراجا را حاصل پشتوانه فرهنگی، ایمان، اخلاق و تعهد کارکنان دانست و افزود: امنیت مانند سلامتی است؛ تا از دست نرود، قدر آن دانسته نمی‌شود، اما جبران ناامنی بسیار دشوارتر است.

آیت‌الله محمدی‌لائینی خواستار توجه جدی‌تر مقامات کشوری و لشکری به نیروهای انتظامی شد و گفت: این سربازان اسلام باید از نظر امکانات سازمانی و معیشت فردی و خانوادگی مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به کمبود امکانات در کلانتری‌ها، خواستار افزایش تعداد پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها شد و در پایان، ضمن تأکید بر لزوم تقویت تقوا در میان کارکنان انتظامی، از مشارکت و انسجام مردم در حوادث اخیر قدردانی کرد.