۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در آذربایجان غربی شناسایی شده است
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی گفت: ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در مناطق مختلف استان توسط کارشناسان یگان حفاظت امور اراضی در هفته اول مهر ماه شناسایی و متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ صفر حسین زاده بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی در دریافت گزارشها و همچنین هماهنگی با نیروهای منابع طبیعی و انتظامی در واکنش سریع به متخلفان از ویژگیهای بارز یگان حفاظت اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز است.
وی گفت: گشتهای یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان آذربایجان غربی فعال هستند و با گشت مستمر و باهدف جلوگیری از تخریب و تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ و یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.
حسین زاده ادامه داد: در هفته اول مهر ماه ۱۰مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل بنا، دیوارکشی، تفکیک و فنس کشی در اراضی کشاورزی شهرستانهای سردشت و مهاباد توسط کارشناسان یگان حفاظت امور اراضی شناسایی و متوقف شده است.