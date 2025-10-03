فرمانده انتظامی لرستان گفت:همدلی و وحدت مردم و نیروهای مسلح ،اقتدار دفاعی استان در برابر هرگونه تهدیدات دشمن را به نمایش گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سردار محمد هاشمی‌فر،در گفتگوی ویژه ی خبری شبکه لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره ی ۵۱۵ شهید سرافراز انتظامی استان و ۱۱ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در استان گفت:

تقدیم ۱۱ شهید انتظامی استان نمادی از اوج فداکاری،ایثار و همدلی مردم غیور و انقلابی لرستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این جانفشانی‌ها، چراغ راهی برای ادامه ی مسیر خدمت‌رسانی و پاسداری از امنیت این مرزو بوم خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان لرستان،با اشاره به همکاری و تعامل مثال‌زدنی مردم با فرزندان خود در مجموعه نیروهای مسلح، به ویژه نیروی انتظامی افزود: این هم‌افزایی موجب شد تا سرعت عمل در شناسایی تهدیدات و اجرای اقدامات مقابله‌ای به اوج خود برسد و دشمن نتواند از شکاف‌های احتمالی سوءاستفاده کند.

سردار هاشمی‌فر با بیان اینکه وحدت، انسجام و همدلی مردم و نیروهای مسلح استان ،اقتدار دفاعی را در برابر هرگونه تهدید به نمایش گذاشت،گفت:مردم غیور استان لرستان بار دیگر نشان دادند که همواره پشتیبان انقلاب و فرزندان خود در نیروهای مسلح هستند و این همراهی،سرمایه عظیمی برای حفظ امنیت و اقتدار نظام است.





فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به آغاز هفته ی انتظامی و تجلیل از همه ی همکاران سخت‌کوش در مجموعه انتظامی افزود: هفته ی انتظامی فرصتی برای تجلیل از صبر زینبی همسران و فرزندان کارکنان انتظامی است و یاد و خاطره شهدا و استقامت خانواده‌ها، همواره چراغ راه هدایت این نیرو خواهد بود.



