همدلی مردم و پلیس لرستان سپر دفاعی در برابر تهدیدات دشمن
فرمانده انتظامی لرستان گفت:همدلی و وحدت مردم و نیروهای مسلح ،اقتدار دفاعی استان در برابر هرگونه تهدیدات دشمن را به نمایش گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سردار محمد هاشمیفر،در گفتگوی ویژه ی خبری شبکه لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره ی ۵۱۵ شهید سرافراز انتظامی استان و ۱۱ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در استان گفت:
تقدیم ۱۱ شهید انتظامی استان نمادی از اوج فداکاری،ایثار و همدلی مردم غیور و انقلابی لرستان با آرمانهای انقلاب اسلامی است و این جانفشانیها، چراغ راهی برای ادامه ی مسیر خدمترسانی و پاسداری از امنیت این مرزو بوم خواهد بود.
فرمانده انتظامی استان لرستان،با اشاره به همکاری و تعامل مثالزدنی مردم با فرزندان خود در مجموعه نیروهای مسلح، به ویژه نیروی انتظامی افزود: این همافزایی موجب شد تا سرعت عمل در شناسایی تهدیدات و اجرای اقدامات مقابلهای به اوج خود برسد و دشمن نتواند از شکافهای احتمالی سوءاستفاده کند.
سردار هاشمیفر با بیان اینکه وحدت، انسجام و همدلی مردم و نیروهای مسلح استان ،اقتدار دفاعی را در برابر هرگونه تهدید به نمایش گذاشت،گفت:مردم غیور استان لرستان بار دیگر نشان دادند که همواره پشتیبان انقلاب و فرزندان خود در نیروهای مسلح هستند و این همراهی،سرمایه عظیمی برای حفظ امنیت و اقتدار نظام است.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به آغاز هفته ی انتظامی و تجلیل از همه ی همکاران سختکوش در مجموعه انتظامی افزود: هفته ی انتظامی فرصتی برای تجلیل از صبر زینبی همسران و فرزندان کارکنان انتظامی است و یاد و خاطره شهدا و استقامت خانوادهها، همواره چراغ راه هدایت این نیرو خواهد بود.
سردار محمد هاشمیفر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش حجم ترددها، بر ضروت مدیریت هوشمند ترافیک در مراکز اصلی استان تأکید کرد و گفت: با توجه به گرههای ترافیکی مشهود در شهرهای خرمآباد و بروجرد ، از اتخاذ تمهیدات ویژه پلیس برای انتظامبخشی در نقاط مختلف و رفع گلوگاههای ترافیکی خبر داد.
فرمانده انتظامی لرستان گفت:اجرای موفق طرحهای ترافیکی نیازمند قانونمداری و همراهی مردم است و این امر، اصلیترین پشتوانه نظم ترافیکی در روزهای پرتراکم پیش رو خواهد بود.
سردار هاشمی فر همچنین به اقدامات آتی پلیس اشاره کرد و افزود:با همکاری سایر دستگاه ها در صدد هستیم با استفاده از سیستمهای پایش تصویری پیشرفته و بهکارگیری توان متخصصان و نخبگان در حوزه ی هوش مصنوعی، اقدامات مؤثری برای مدیریت ترافیک و توسعه ی زیرساختهای کنترلی انجام دهیم.
فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به نقش خطیر نیروی انتظامی در حفظ امنیت و آرامش جامعه گفت: لباسی که بر تن داریم، لباس نوکری و خدمت به مردم است و این لباس برای ما حکم کفن را دارد.
سردار هاشمیفر افزود:ما خود را وارثان خون پاک شهدایی میدانیم که با نثار جانشان امنیت را برای مردم و این سرزمین به ارمغان آوردند و با همین روحیه، تا پای جان در برابر مخلان امنیت و هنجارشکنان خواهیم ایستاد.
فرمانده انتظامی لرستان همچنین تاکید کرد: از هیچ تلاش و کوششی برای تأمین آسایش و امنیت مردم دریغ نخواهیم کرد و همواره آمادهایم تا با تمام وجود از آرامش و امنیت جامعه پاسداری کنیم.