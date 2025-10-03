به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسین درویشی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس گفت: در راستای اجرای طرح «حمایت ماندگار»، ۱۱۳ واحد خون توسط داوطلبان شعبه ممسنی اهدا شد.

او افزود: این اقدام بشردوستانه با مشارکت فعال داوطلبان شهرستان ممسنی انجام شد و جلوه‌ای از همدلی، ایثار و تعهد به نجات جان هم‌وطنان را به نمایش گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس در ادامه بیان کرد: هدف از پویش داوطلب، افزایش آگاهی مردم در مورد اهمیت اهدای خون و نجات جان انسان‌ها در وضعیت کنونی و مشارکت در این عمل انسان‌دوستانه است.