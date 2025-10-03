پخش زنده
آیت الله اعرافی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم گفت: دشمنان میخواهند مسلمانان بیسلاح، بیموشک، بیقدرت دفاعی و اقتصادی و در نهایت ذلیل و وابسته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان اسلام تأکید کرد: امروز ایران و جهان اسلام در یکی از مهمترین ادوار تاریخی خود قرار گرفتهاند و کارزاری بزرگ در حال وقوع است؛ دشمنان خدا و مستکبران عالم بار دیگر جنگ صلیبی جدیدی را به راه انداختهاند و استعمار از همه مرزها عبور کرده است.
امام جمعه قم افزود: دشمنان باید بدانند ممکن است که سنگرهایی را فتح کنند، اما سنگر نهایی در دست خدا و مجاهدان راه خداست؛ به یاری خدا صفوف استوار ملت ایران و امت اسلام پابرجا خواهد ماند و دشمنان به عقب رانده و به شکست کشانده خواهند شد.
آیتالله اعرافی با اشاره به سیاستهای خصمانه آمریکا و اروپا علیه ملتهای مسلمان گفت: آنان نمیخواهند قدرتی مستقل در منطقه شکل بگیرد و تلاش میکنند تا ملتها از توان دفاعی، اقتصادی و سیاسی محروم شوند.
وی تصریح کرد: آمریکا و اروپا سگی را رها کردهاند و میگویند شما باید تسلیم سگ ما (رژیم صهیونیستی) باشید. این غصه بزرگ عالَم اسلام است؛ میخواهند مسلمانان بیسلاح، بیموشک، بیقدرت دفاعی و اقتصادی و در نهایت ذلیل و وابسته باشند.
امام جمعه قم با اشاره به حوادث اخیر افزود: رفتار آنان با کاروان صمود نشان داد که هیچ یک از ارزشهای انسانی و حقوق بشری را رعایت نمیکنند؛ غزه نیز امروز نمایشگاه قساوت بیپایان دشمن و مظلومیت بیانتها است.
آیت الله اعرافی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفیالدین، از آنان بهعنوان فرماندهان بزرگ مقاومت یاد کرد و گفت: سید حسن نصرالله اعجوبه عصر ما، نماد ایستادگی در راه خدا و فرماندهی بزرگ برای امت اسلام و محور مقاومت بود. دوازده روز مقاومت اخیر و شهادت این دو شخصیت، برگ زرینی در تاریخ مبارزات اسلامی است.
خطیب جمعه قم همچنین با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از این نیرو بهعنوان پشتیبان امنیت کشور یاد کرد و گفت: نیروی انتظامی در منظومه نیروهای مسلح جایگاه ویژهای دارد و در عرصههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی مسئولیتهای خطیری بر دوش گرفته است. این نیروی رشید و شریف در دهههای متمادی خدمات ارزشمندی ارائه کرده و شهدای بزرگی در راه امنیت تقدیم کرده است.
در ادامه خطبهها، امام جمعه قم مسائل فرهنگی را یکی از حوزههای اساسی دانست و گفت: دستگاههای مسئول در این زمینه وظایف سنگینی دارند و عموم مردم نیز باید حساس باشند، در روایات اسلامی کوچک شمردن گناه، گناهی مضاعف محسوب میشود؛ مبادا ارزشهای الهی، حجاب، پاکدامنی و خطوط قرمز دینی کوچک شمرده شود.
وی هشدار داد: اگر در برابر گناه بیخیال و بیتفاوت شویم، آسیب بزرگی به امروز و فردای جامعه وارد خواهد شد. جامعه اسلامی باید در برابر امواج فساد و تباهی هوشیار باشد.
آیتالله اعرافی همچنین با اشاره به ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، مقام زن در اسلام را تبیین کرد و گفت: فاطمه معصومه (س) بانویی است که به قم و ایران و جهان روح بخشید؛ او کانون حرکت علمی و جهادی ملت ایران بود و بارگاه نورانیاش مشعل هدایت شیفتگان ولایت است. روح شهر قم، جانمایه حیات حوزه و انقلاب، بانوی طهارت و فضیلت است.
وی افزود: زن در منطق اسلام ابزار شهوترانی نیست، بلکه موجودی صاحب رسالت اجتماعی، اخلاقی، معنوی و خانوادگی است.