به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر آب و فاضلاب شهرستان بردسکن گفت: این اعتبار تخصیصی برای اجرای زیرساخت‌های حیاتی در حوزه تأمین، انتقال و توزیع آب شرب در طرح نهضت ملی مسکن شهرآباد صرف می‌شود.

محمد صادقی افزود: تأمین مطمئن و پایدار آب شرب، پیش‌نیاز اساسی برای اجرای موفق هر طرح مسکن‌سازی و در نهایت توسعه پایدار هر منطقه اعم از شهر یا روستا است، با درک این ضرورت، تمام توان خود را برای تخصیص این اعتبار به شهرآباد به کار گرفتیم.

او ادامه داد: عملیات اجرایی آبرسانی به سایت مسکن ملی شهرآباد بزودی توسط پیمانکار مربوطه آغاز می‌شود.

بردسکن در مسیر تضمین سلامت آب شرب

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن در ادامه اعلام کرد: بیش از ۲۰ هزار مورد کلرسنجی و پایش مستمر سلامت میکروبی آب شرب در این شهرستان انجام شده است.

صادقی با تأکید بر اهمیت تضمین کیفیت آب شرب، افزود: این اقدامات به صورت روزانه و مطابق با استاندارد‌های ملی انجام می‌شود.

او تاکید کرد: تیم‌های کنترل کیفی و آبداران این اداره، هر روزه با نمونه‌برداری از منابع تأمین آب، مخازن ذخیره و نقاط انتهایی شبکه توزیع در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان، میزان کلر باقیمانده را اندازه‌گیری می‌کنند و این اقدام مهم به منظور جلوگیری از آلودگی‌های میکروبی و ثانویه در مسیر شبکه انجام می‌شود.