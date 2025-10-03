نظارت میدانی سرپرست فرمانداری ماکو بر روند اجرای پروژههای بهسازی معابر روستای کشمشتپه
سرپرست فرمانداری ماکو به همراه بخشدار مرکزی، دهیار و شورای روستای کشمش تپه با حضور در روستای مذکور از روند اجرای پروژههای عمرانی و بهسازی این روستا بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رضا رضایی سرپرست فرمانداری ماکو، در بازدیدی میدانی به همراه بخشدار مرکزی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای کشمشتپه، در جریان روند اجرای پروژههای بهسازی و عمرانی این روستا قرار گرفت.
رضایی در این بازدید ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحها، بر لزوم رعایت کیفیت در تمامی مراحل پروژهها اشاره کرد و گفت: خدمترسانی به روستاییان و ارتقای زیرساختهای عمرانی، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
وی همچنین خواستار تعامل و همکاری نزدیکتر دهیاری و شورای اسلامی روستا با بخشداری و فرمانداری شد تا موانع احتمالی اجرای پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.