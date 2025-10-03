مسابقات کشتی فرنگی جوانان چندجانبه کشوری به مناسبت هفته فراجا و گرامیداشت شهدای مرزبانی به میزبانی ابادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسابقات کشتی فرنگی جوانان چندجانبه کشوری با حضور بیش از ۱۰۰ کشتی گیر جوان و آینده دار در آبادان برگزار شد.

به گفته مسئولان برگزاری رقابت‌ها، این مسابقات باهدف کشف استعداد‌های جدید و البته توسعه و رونق بیش از پیش کشتی فرنگی کشور برگزار شده است.

این رقابت‌ها پیش درآمد مسابقات کشتی کشوری نیز به شمار می‌آید که نزدیک به سه ماه آینده انجام می‌شود.