پخش زنده
امروز: -
مسابقات کشتی فرنگی جوانان چندجانبه کشوری به مناسبت هفته فراجا و گرامیداشت شهدای مرزبانی به میزبانی ابادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسابقات کشتی فرنگی جوانان چندجانبه کشوری با حضور بیش از ۱۰۰ کشتی گیر جوان و آینده دار در آبادان برگزار شد.
به گفته مسئولان برگزاری رقابتها، این مسابقات باهدف کشف استعدادهای جدید و البته توسعه و رونق بیش از پیش کشتی فرنگی کشور برگزار شده است.
این رقابتها پیش درآمد مسابقات کشتی کشوری نیز به شمار میآید که نزدیک به سه ماه آینده انجام میشود.