به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات قهرمانی شطرنج رده‌های سنی کشور، به میزبانی تهران برگزار شد که در رده زیر ۱۰ سال پسران، محمد جیشی بازیکن خوزستانی مدرسه شطرنج پاییز با کسب ۷ امتیاز به مدال ارزشمند نقره دست پیدا کرد.

در رده سنی زیر ۱۸ سال دختران نیز استاد فیده زهرا پروین، به مقام سومی و مدال برنز این بخش دست یافت.

گفتنی است زهرا پروین دیگر بازیکن خوزستانی مدرسه شطرنج پاییز چندی پیش نیز در بخش استاندارد این رقابت‌ها به مقام قهرمانی رسیده بود.