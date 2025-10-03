به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت‌الاسلام مصطفی و المسلمین حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته، مکانیزم ماشه را ابزاری عمدتاً «روانی» و «اقتصادی» از سوی دشمنان پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه دانست که هدف اصلی آن ضربه زدن به روح و روان و تضعیف اراده ملی جامعه ایران است.

وی با اشاره به استراتژی پنج حلقه ثقل دشمنان، تأکید کرد که تمرکز فعلی بر حلقه چهارم، یعنی ایجاد اختلاف و نفاق برای از بین بردن انسجام ملی، قرار دارد.

حجت الاسلام حسینی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را دارای جنبه‌ای روانی دانست و راهکار اصلی مقابله را «حفظ آرامش، پرهیز از واکنش‌های هیجانی و تقویت همه‌جانبه قدرت کشور (نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و…)» عنوان کرد و گفت: دشمن می‌خواهد خودمان ماشه را بر امنیت ملی بکشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه احساس یأس و ناامیدی برنامه های دشمن را هموارتر می کند افزود:دشمن در صدد تفرقه و اختلاف داخلی و از بین بردن انسجام ملی است که هوشیاری مردم، می تواند این سناریو را خنثی کند.

وی در ادامه، ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی برای حفظ نظم و امنیت، به اهمیت الگو بودن حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره کرد و ایشان را نماد مقاومت، علم‌دوستی و عزت نفس و راهنمای بانوان مسلمان در مسیر کمال و سعادت معرفی کرد.