به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد، با اعلام این خبر گفت:آرشام، کودک ۷ ماهه ساکن لامرد که به دلیل کاهش شدید سیستم ایمنی بدن در بخش اطفال بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد بستری بود، با اورژانس هوایی به بیمارستان نمازی شیراز اعزام شد.

سهراب عزیزی افزود: با توجه به وضعیت وخیم کودک و نیاز فوری به خدمات درمانی تخصصی، بیمار با فوریت کامل و از طریق بالگرد اورژانس هوایی از فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد به شیراز منتقل شد.