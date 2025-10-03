سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی دختران رزمی‌کار ایران در رشته M.M.A با هدف حضور در رقابت‌های آسیایی بحرین، به میزبانی ساری در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی دختران رزمی‌کار ایران در رشته M.M.A با حضور ورزشکاران منتخب در رده جوانان، به میزبانی شهر ساری در حال برگزاری است.

این اردو با هدف آمادگی برای حضور در رقابت‌های المپیک آسیایی بحرین که از اول تا سوم آبان‌ماه برگزار می‌شود، طراحی شده و ورزشکاران در دو استایل مدرن و سنتی در اوزان ۴۵، ۵۰، ۵۵ و ۶۰ کیلوگرم تمرینات فشرده‌ای را پشت سر می‌گذارند.

کربلایی سرمربی تیم ملی M.M.A دختران جوان با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها گفت: بازی‌های آسیایی در برخی رشته‌ها حتی از مسابقات جهانی نیز دشوارتر است و ورزشکاران ما با انگیزه بالا در حال آماده‌سازی هستند.

ورزشکاران حاضر در اردو نیز با تأکید بر سختی تمرینات، از تلاش شبانه‌روزی برای کسب آمادگی کامل و افتخارآفرینی در رقابت‌های پیش‌رو سخن گفتند.

ایوب رضوانی گزارش می دهد