امام جمعه موقت گرگان بر ضرورت وحدت ملی و اعتماد به توانمندی‌های داخلی در مواجهه با تحریم‌ها و هجمه‌های دشمنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان، تقوا را ستون فقرات امنیت روحی و معنوی جامعه و عامل اصلی موفقیت در دنیا و آخرت معرفی کرد و با تلاوت بخشی از آیه ۷۳ سوره زمر، افزود: خداوند متعال در قرآن وعده داده است که صاحبان تقوا گروه‌گروه وارد بهشت می‌شوند و از عذاب الهی در امان خواهند بود.

وی همچنین به سالروز هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس اشاره کرد و یادآور شد: امام راحل با وجود موانع و محدودیت‌های فراوان، هرگز دست از مبارزه برنداشت و به رغم فشار‌های بی‌امان، مسیر استقلال و آزادی را با صلابت ادامه داد.

حجت‌الاسلام برقرار در بخش دیگری از سخنان خود، روز نیروی انتظامی را فرصت گرامیداشت تلاش‌های صادقانه و ایثارگرانه حافظان امنیت کشور دانست و خاطرنشان کرد: نیرو‌های انتظامی و امنیتی ما، پشتوانه اصلی امنیت و آرامش جامعه هستند و مردم باید قدر این نعمت عظیم را بدانند.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به تحولات اخیر و بازگشت احتمالی تحریم‌ها، تاکید کرد: دشمنان همیشه در طول تاریخ با ابزار ترس و ارعاب سعی داشته‌اند تا ایمان و اتحاد مردم را تضعیف کنند؛ اما این روش‌ها جز وحشت و ناامیدی برای آنان نتیجه‌ای نداشته است.

حجت‌الاسلام برقرار افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که همه اقشار جامعه با همدلی و انسجام کامل، پشتوانه‌ای برای پیشرفت و سربلندی ایران عزیز باشند و با اعتماد به توان داخلی و همبستگی ملی، مقابل تحریم‌ها و فشار‌های خارجی ایستادگی کنند.