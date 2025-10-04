به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ پرویز ارجمند گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف ناامن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان بوانات، از سوی یگان‌های انتظامی این شهرستان در ۶ ماه نخست امسال برگزار شد.

او افزود: در اجرای این طرح‌ها، ۵۸۶ کیلو و ۶۵۰ گرم انواع مواد افیونی مخدر کشف شد و ۳ نفر قاچاقچی مواد مخدر به همراه ۸۹ نفرخرده فروش و معتاد متجاهر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بوانات ادامه داد: دستگیری ۳۲ سارق و کشف ۴۶ فقره انواع سرقت، دستگیری ۳۵۴ نفر متهم تحت تعقیب و متواری، کشف ۵۰ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار، کشف ۳۵ هزار و ۶۴۰ لیتر سوخت، دستگیری ۲۵ نفر قاچاقچی کالا و ارز و کشف انواع کالای فاقد مجوز و توقیف ۳۴۴ دستگاه وسایل نقلیه متخلف از دیگر نتایج این طرح‌ها بود.

سرهنگ پرویز ارجمند بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

او گفت: مشارکت شهروندان بواناتی در ایجاد امنیت پایدار این شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

فرمانده انتظامی بوانات اعلام کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، افزایش احساس امنیت در بین شهروندان بوانات بود و از مردم این شهرستان خواست که در این زمینه با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.