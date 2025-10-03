پخش زنده
امام جمعه اهواز گفت: ملت ایران با اتحاد و پایداری تمامی توطئههای دشمنان را خنثی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در خطبههای نماز جمعه اهواز افزود: دشمنان میکوشند با فعالسازی مکانیزمهای فشار، مردم را از نظام جدا کنند، اما ملت ایران با مقاومت و اتحاد اجازه نخواهد داد اهداف آنان محقق شود.
وی با اشاره به اقدامات خصمانه امریکا و متحدان غربی اش علیه ملت ایران تاکید کرد: تجربه برجام نشان داد اعتماد به آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نتیجهای جز فشار اقتصادی برای ملت ایران نداشته است.
امام جمعه اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین و دیگر شهدای جبهه مقاومت ادامه داد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از محور مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهی قدرتهای سلطهگر بوده است.
خطیب جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، ایشان را الگویی ماندگار برای همه انسانها بهویژه بانوان مسلمان دانست و افزود: شخصیت والای کریمه اهلبیت (س) تنها یک جایگاه تاریخی نیست بلکه نمونهای زنده برای خانوادهها و نسل جوان امروز است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با تبریک فرا رسیدن هفته فراجا بیان کرد: امنیت پایدار کشور را مرهون تلاش و جانفشانیهای کارکنان نیروی انتظامی است و فراجا با ایثار و ازخودگذشتگی، در خط مقدم تأمین امنیت جامعه ایستاده است.
