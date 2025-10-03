به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رئیس شورای تبلیغات اسلامی کشور در این مراسم که در مصلای امام خمینی رشت و با حضور نماینده ولیه فقیه در استان، مسئولان استانی و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد گفت: شهید سید حسن نصرالله، مطیع ولایت بود و همه وجودش انزجار از آمریکا و اسرائیل جنایتکار بود و عمر خود را در راه مبارزه و در مسیر مقاومت سپری کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن ملک محمدی با اشاره به ویژگی‌های سید حسن نصرالله و لزوم تاسی از سید شهدای مقاومت گفت: ولایت فقیه محور انسجام و همدلی است و همه باید پیروی از ولی ففیه و اتحاد در مقابله با دشمنان صهیونیستی و استکبار را در اولویت کارهایمان قرار دهیم تا شاهد تداوم راه محور مقاومت و به ثمر نشستن جانفشانی‌های شهدا باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بعد از شهادت سید حسن نصرالله، مقاومت با قوت همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد گفت: بر خلاف تصور دشمن صهیونیستی، حزب الله زنده است و با رهبری درست و دقیق تا نابودی اسرائیل به راه خود ادامه خواهد داد.

در پایان این مراسم حاضران به یاد شهدا به ویژه شهدای محور مقاومت عزاداری کردند.