به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم ورزش‌دوست شهرستان جویبار، پایتخت کشتی جهان، با حضور پرشور خود از سید امیررضا صحرایی، دارنده مدال طلای مسابقات رنکینگ جهانی کشتی ساحلی، استقبال کردند.

تیم ملی کشتی ساحلی ایران در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان که در شهر ماترینی یونان برگزار شد، با درخشش سه کشتی‌گیر مازندرانی، با اقتدار کامل به مقام قهرمانی دست یافت.

در ترکیب سه‌نفره تیم ملی، علی‌اکبر زرودی در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی در وزن ۹۰- کیلوگرم و امیررضا صحرایی در وزن ۹۰+ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند تا ایران با سه طلای ارزشمند، قهرمانی قاطع خود را تثبیت کند.