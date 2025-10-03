به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت ایران در مسکو گزارش داد:کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در امور روابط با کشور‌های آمریکای شمالی و جنوبی و همکاری با کشور‌های بریکس و امنیت بین الملل، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این ملاقات همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مجامع بین‌المللی و همچنین گروه بریکس مورد گفت‌و‌گو و تبادل نظر قرار گرفت.

جلالی در این دیدار با اشاره اقدام غیر قانونی سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار‌های بین المللی گفت: بی عملی اروپا در قبال تعهدات برجامی که بر عهده داشت از زمان خروج آمریکا از این توافق چند جانبه آغاز شد و با تبدیل مکانیسم ماشه به سازوکاری برای پاداش دادن به اولین نقض کننده برجام یعنی ایالات متحده، بد عهدی نسبت به ملت ایران و ضعف جایگاه بین المللی خود را به کمال رساند.

ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با بی‌اعتبار دانستن اقدام سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامه‌های تحریم گفت: فدراسیون روسیه در قالب بیانیه‌های وزارت امور خارجه و اظهارت نمایندگان دستگاه دیپلماسی موضع صریح و آشکار خود را در قبال این فرایند غیرقانونی به دفعات اعلام کرده است و این اقدام غربی‌ها نشان داد که به محتوای قطعنامه‌های شورای امنیت اهمیت نمی‌دهند و نگاه گزینشی و ابزاری دارند.

در این دیدار بر پیگیری توافقات و تعمیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در چارچوب گروه بریکس تاکید شد.