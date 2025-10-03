به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس الگوی نقشه ها پیش یابی هواشناسی، برای امروز و امشب شرایط جوی در استان پایدار و یکناخت خواهد بود و تغییرات دما محسوس نیست ولی از فردا با نفوذ تدریجی زبانه های سیستم پرفشار ، وزش تند باد و گرد وخاک و روند کاهشی دمای هوا قابل پیش بینی است.

زارعی با بیان اینکه از یکشنبه تا صبح دوشنبه کاهش دما محسوس و قابل ملاحظه ( بطور میانگین 4تا 7 درجه سلسیوس ) بوده و دما کمتر از نرمال فصل پیش بینی می شود، افزود: احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی و محصولات حساس به دماهای کمتر از 5 درجه سلسیوس در نیمه شرقی استان وجود دارد و هشدار سطح زرد کشاورزی صدار شده است.

وی گفت: دراین هشدار به تسریع در برداشت ذرت علوفه ای ، صیفی جات، محصولات جالیزی و حساس به دماهای کمتر از 5 درجه سلسیوس، تنظیم دما و تهیه سوخت مورد نیاز ، بازذید و آماده کردن سامانه های گرمایشی برای سالنهای پرورشی از جمله مرغداریها ،دامداریها و گلخانه ها توصیه شده است.