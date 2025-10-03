به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ حسین محمدی گفت: مامورین این یگان در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ارتقاء امنیت محله محور، هنگام گشت زنی در یکی از جاده‌های اصلی به یک سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی به عمل آمده از این خودرو ۹۰۰ ثوب انوع پوشاک بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ حسین محمدی بیان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال کشف شده ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی اوز در پایان گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.