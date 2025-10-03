در هفته منتهی به ۱۱ مهرماه، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران به بیش از ۴۹.۷ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تن انواع کالا و محصول در این بازار معامله شد. ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر نیز بالغ بر ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برترین های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۱۱ مهر ماه براساس ارزش فروش شرکت ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با معامله ۶ هزار و ۲۲۰ تن انواع مس و سولفور مولیبدن به ارزش ۴ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد خوزستان با فروش ۸۰ هزار و ۸۰ تن شمش بلوم، تختال و آرگون به ارزش ۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان دوم شد.

فولاد مبارکه اصفهان ۴۰ هزار و ۶۰ تن ورق سرد و آرگون به ارزش یک هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

پالایش نفت بندرعباس با معامله ۶۵ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان چهارم شد.

پالایش نفت اصفهان با معامله ۶۰ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سبک به ارزش یک هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان پنجم شد.

فولاد کاوه جنوب کیش با فروش ۴۲ هزار و ۹۲۵ تن شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را به خود را کسب کرد.

ذوب آهن اصفهان با فروش ۲۸ هزار و ۳۴۵ تن تیرآهن، میلگرد، آرگون، شمش بلوم و شمش چدن به ارزش یک هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

معدنی و صنعتی گهرزمین با معامله ۱۶۰ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش یک هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان هشتم شد.

صنایع تولیدی دنیای مس کاشان یک هزار و ۱۰۰ تن مس مفتول و سیم و مفتول مسی به ارزش یک هزار و ۳۳ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.

معدنی و صنعتی چادرملو هم با فروش ۱۱۵ هزار تن شمش بلوم به ارزش ۹۷۰ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.