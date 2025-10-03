به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی امام خمینی این شهر بر نقش امداد غیبی و پیروی از مقام معظم رهبری در عبور انقلاب اسلامی از بحران‌های حساس تأکید کرد و نیروی انتظامی را مظهر امنیت، اقتدار و استقلال ملی دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمجتبی میردامادی افزود: انقلاب اسلامی در بزنگاه‌های تاریخی همواره با یاری خداوند از تهدید‌های بزرگ عبور کرده است.

وی حادثه طبس و کودتای نوژه را دو نمونه روشن دانست که در آنها توطئه دشمنان به خودشان بازگشت و نقشه‌ها ناکام ماند.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه هراس از دشمن در نگاه ایمان‌مدار جایی ندارد، گفت: بر اساس وعده الهی و تأکید رهبر معظم انقلاب، ملت ایران همواره از پشتیبانی پروردگار برخوردار بوده و اراده آنان شکست‌پذیر نیست.

حجت الاسلام و المسلمین میردامادی افزود: نیروی انتظامی باید به افتخار فرماندهی مستقیم رهبرمعظم انقلاب مباهات کند؛ فرماندهی‌ای که نماد عزت و انسجام ملی است و توانسته اقتدار و امنیت کشور را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.

امام جمعه موقت اصفهان عملکرد پلیس در دفاع مقدس دوازده‌روزه را نمایانگر توان و اقتدار این نیرو ارزیابی کرد و گفت: هفته نیروی انتظامی امسال با شعار پلیس مقتدر گرامی داشته می‌شود؛ شعاری که ریشه در تعالیم علوی دارد مبنی بر ایستادگی در برابر ظلم و یاری رساندن به مظلوم است.

وی افزود: تهدیدهایی، چون مکانیسم ماشه، ابزار‌هایی برای ایجاد شکاف در ملت ایران هستند، اما وعده الهی حاکی از بازگشت مکر دشمنان به سمت خود آنهاست.

حجت الاسلام و المسلمین میردامادی همچنین هدفمندی و پایبندی به مسیر حق را ویژگی انسان خداشناس دانست و با اشاره به ایام شهادت حضرت معصومه (س) دختران ایران را به الگو گرفتن از این بانوی مکرمه فراخواند.