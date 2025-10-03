امام جمعه مهاباد با اشاره به هفته ملی سالمند، بر ضرورت حفظ کرامت و احترام به سالمندان در خانواده‌ها و جامعه تاکید کرد.

ماموستا امامی: احترام به سالمندان، فراتر از دین و قومیت است

ماموستا امامی: احترام به سالمندان، فراتر از دین و قومیت است

به گزارش خبرنگار صدا و سیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به هفته ملی سالمند، بر لزوم تکریم و احترام به سالمندان تأکید کرد و گفت: احترام به سالمندان به‌ویژه پدر و مادران، از ارزش‌های بزرگ انسانی و اسلامی است و این احترام تنها به مسلمانان محدود نمی‌شود، بلکه هر انسان سالمندی صرف‌نظر از دین، مذهب و قومیت شایسته تکریم و توجه است.

وی افزود: فرهنگ احترام به سالمندان، پایه‌گذار جامعه‌ای مهربان و اخلاق‌مدار است و همه اقشار جامعه باید در این مسیر قدم بردارند.

ماموستا امامی همچنین با اشاره به فاجعه انسانی در غزه گفت: امروز در برابر چشم جهانیان، کودکان و سالمندان غزه مظلومانه به شهادت می‌رسند و این در حالی است که مدعیان دروغین حقوق بشر در سکوتی شرم‌آور فرو رفته‌اند. رژیم صهیونیستی، در مقابل سکوت مجامع جهانی و بی‌تفاوتی سازمان‌های بین‌المللی، جنایاتی بی‌سابقه علیه انسان‌های بی‌دفاع مرتکب می‌شود.

وی با اشاره به آمار شهدای حملات اخیر افزود: بیش از ۶۶ هزار کودک و سالمند در غزه شهید شده‌اند و این لکه ننگی بر پیشانی آنانی است که دم از انسان‌دوستی می‌زنند اما در عمل، حتی صدایی از آنها بلند نمی‌شود.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» از خدمات بی‌وقفه و تلاش‌های صادقانه نیروهای انتظامی در برقراری نظم، امنیت و آرامش تقدیر کرد.

ماموستا امامی تاکید کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همواره در صف اول مقابله با بی‌نظمی و بی‌قانونی بوده و نقش مؤثری در تامین امنیت پایدار در کشور ایفا می‌کند.