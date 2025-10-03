سود سهام عدالت یک میلیون و پنجاه هزار (۱،۰۵۰،۰۰۰) متوفی محاسبه و میان چهار میلیون و دویست و نود هزار (۴،۲۹۰،۰۰۰) ورثه قانونی آنها توزیع گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو هیئت مدیره و معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرده، این شرکت پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر را به حساب بیش از ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار سهام‌دار واریز کرد.

رضا نوحی گفت: برای آن دسته از وراث متوفیان که تاریخ فوت آنها پس از اول مرداد ۱۳۹۹ است، با تکمیل و ارائه سامانه سازمان امور مالیاتی، واریز اصل و منافع سود سهام عدالت به حساب وراث آنها در مراحل بعدی صورت خواهد پذیرفت.

دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.

بر این اساس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) رسماً پایان موفقیت‌آمیز فرآیند واریز مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

در این مرحله، بیش از ۴۴ میلیون نفر از سهامداران عدالت در سراسر کشور سود متعلقه خود را دریافت نمودند. این عملیات گسترده مالی، شامل توزیع سود میان سهامداران زنده و همچنین وراث قانونی متوفیان مشمول سهام عدالت بود.

جزئیات مبالغ واریزی بر اساس ارزش سبد سهام

مبلغ سود واریزی برای هر سهامدار، متناسب با ارزش اولیه سبد سهام وی تعیین و پرداخت شده است. بر اساس گزارش رسمی، جزئیات مبالغ دریافتی به شرح زیر است:

دارندگان سبد سهام ۴۵۲ هزار تومانی: مبلغ ۷۴۷ هزار تومان سود دریافت کردند.

دارندگان سبد سهام ۴۹۲ هزار تومانی: مبلغ ۸۱۴ هزار تومان سود دریافت کردند.

دارندگان سبد سهام ۵۳۲ هزار تومانی: مبلغ ۸۸۱ هزار تومان سود دریافت کردند.

دارندگان سبد سهام یک میلیون تومانی: مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.

واریز سود سهام عدالت متوفیان:

یکی از نکات حائز اهمیت در این دوره، تعیین تکلیف و واریز سود متعلق به سهامداران متوفی بود. در این راستا، سود سهام عدالت یک میلیون و پنجاه هزار (۱,۰۵۰,۰۰۰) متوفی محاسبه و میان چهار میلیون و دویست و نود هزار (۴,۲۹۰,۰۰۰) ورثه قانونی آنها توزیع گردید. این اقدام گام مهمی در جهت احقاق حقوق قانونی وراث و ساماندهی سهام عدالت متوفیان محسوب می‌شود.

اطلاع‌رسانی به مشمولان:

به منظور اطمینان از آگاهی کامل سهامداران از واریز سود، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از روش‌های متنوعی برای اطلاع‌رسانی بهره گرفت. علاوه بر ارسال پیامک واریز از طریق ۱۹ بانک عامل که به صورت سنتی انجام می‌شود، از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی نیز برای اولین بار به صورت گسترده استفاده شد. در این طرح، پیام‌های شخصی‌سازی شده حاوی جزئیات واریز سود از طریق چهار پیام‌رسان داخلی «بله»، «روبیکا»، «سروش پلاس» و «آی‌گپ» برای مشمولان ارسال گردید تا پوشش اطلاع‌رسانی به حداکثر میزان ممکن برسد.

خاتمه یافتن واریز سود سهام عدالت برای بیش از ۴۴ میلیون نفر، نشان‌دهنده هماهنگی میان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بانک‌های عامل و شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. این فرآیند، نه تنها به بهبود وضع معیشتی بخشی از جامعه کمک می‌کند، بلکه گامی در جهت افزایش شفافیت و کارآمدی در بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود.