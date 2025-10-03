مردم پاکستان در شهرهای مختلف از جمله پایتخت، اسلام‌آباد با برپایی تظاهرات گسترده، حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های امدادرسانی «صمود» را به شدت محکوم کردند.

معترضان می‌گویند که حمله به کاروان امدادی که حامل مواد غذایی و دارویی برای مردم مظلوم غزه بود، نشان‌دهنده چهره واقعی رژیم اشغالگر است. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، مردم پاکستان در شهرهای مختلف از جمله پایتخت، اسلام‌آباد با برپایی تظاهرات گسترده، حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های امدادرسانی «صمود» را به شدت محکوم کردند.معترضان می‌گویند که حمله به کاروان امدادی که حامل مواد غذایی و دارویی برای مردم مظلوم غزه بود، نشان‌دهنده چهره واقعی رژیم اشغالگر است.

در این تظاهرات، شرکت‌کنندگان نه تنها جنایات اخیر اسرائیل را محکوم کردند، بلکه خواستار اقدام فوری سازمان ملل و کشورهای اسلامی برای توقف تجاوزات صهیونیست‌ها شدند.

در این میان نخست وزیر و وزارت امور خارجه پاکستان نیز حمله به کاروان امدادرسانی بین المللی را بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر امدادگران بین المللی شدند.

مردم پاکستان با حضور خود در این راهپیمایی نشان دادند در کنار ملت فلسطین ایستاده‌اند و جنایات رژیم صهیونیستی موجب همبستگی بیشتر امت اسلامی با مردم غزه خواهد شد.