به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: پیرو بازدید حدود دو ماه و نیم گذشته نماینده مردم شهرستان‌های شوشتر و گتوند از روستا‌های پشت درب علیا، وسطی و سفلی شهرستان گتوند و گلایه‌مندی اهالی در خصوص تأمین آب، طرحی به‌صورت ضربتی تعریف و در دستور کار قرار گرفت.

علیدادی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح تعمیرات اساسی چاه‌های سوماله به‌منظور ایجاد منبع پایدار تأمین آب و کارگزاری سه کیلومتر خط انتقال مجزا برای این روستا‌ها انجام شد، ادامه داد: برای آبرسانی به روستا‌های روستا‌های پشت درب علیا، وسطی و سفلی شهرستان گتوند بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبتر هزینه شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: این روستا‌ها که در ماه‌های گذشته به‌ویژه در فصل تابستان با تنش شدید آبی و مشکلات جدی در حوزه آب شرب مواجه بودند، اکنون با اجرای این طرح از نعمت آب پایدار برخوردار شدند. با بهره‌برداری از این پروژه، بیش از یک‌هزار نفر از اهالی تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.