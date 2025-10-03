خطیب موقت جمعه بیرجند: تنها راه برطرف شدن و برون رفت از مشکلات اجتماعی جامعه حضور به موقع مردم در صحنه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های این هفته گفت: باید همه پای کار باشند و احساس تکلیف و برای ارتقا جامعه تلاش کنند تا بتوان مشکلات را حل و حاکمیت اسلامی قوی داشته باشیم.

حجت الاسلام شهریاری با اشاره به طرح آتش بس دائمی غزه از سوی امریکا افزود: مردم غزه باید هشیار باشند که دشمنان غزه هیچ وقت به نفع آنها کاری نمیکند و هدفشان از این اتش بس فقط طرحی است که به نفع خودشان است

وی با قدردانی از نیرو‌های انتظامی در حفط امنیت جامعه به روز روستا و عشایر اشاره کرد و گفت: مسولان باید تلاش کنند زندگی روستایی و عشایری که تولید کننده‌اند حفظ شود و مشکلات ان‌ها را رفع کنند.