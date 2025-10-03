به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه و تهدید بازگشت تحریم‌ها گفت: این اقدام بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، یک عملیات جنگ روانی است؛ این امر نشان‌دهنده بی‌اعتنایی غرب به تعهدات بین‌المللی و بدعهدی آنها است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی همچنین افزود: سه هزار خانه خارج از محدوده در در منطقه شمال استان اصفهان وجود دارد، افراد به دلیل فقر مجبور شدند خارج از محدوده خانه بسازند، به همین دلیل به آنها خدماتی از جمله آب و برق نمی‌دهند، نمایندگان استان اصفهان در مجلس باید طرحی تدوین کنند که امکان ارائه خدمات به این قشر ایجاد شود.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز روز قالیشویان و شهادت علی بن امام محمدباقر (ع) است و دعوت مردم کاشان از امام باقر (ع) و اجابت ایشان نشان از تکریم مردم کاشان دارد.