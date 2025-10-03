به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر سومین جشنواره ملی شکرستان گفت: در راستای برگزاری این جشنواره ملی، جمعی از شاعران و هنرمندان عرصه ادبیات داستانی کشور با حضور در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی با ظرفیت‌های صنعت نیشکر در استان آشنا شدند.

ولید آلبوناصر افزود: در این بازدید شاعران، هنرمندان و نویسندگان استان و کشور ضمن بازدید از بخش‌های مختلف شرکت حکیم فارابی با فراوری و تولید شکر آشنا شدند.

وی ادامه داد: بخش شعر و داستان کوتاه جشنواره ملی شکرستان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و در رشته‌های «شعر» «داستان کوتاه» و «ادبیات کودک‌ونوجوان» برگزار می‌شود.