نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: طوفان الاقصی محور مقاومت را تبدیل به شبکه مقاومت کرد و دایره آن به کشورهای غیر مسلمان هم کشیده شد و در حالی که در تلاش بودند فلسطینیها را از سرزمینشان اخراج کنند الان کشورهای جهان فلسطین را به رسمیت شناختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ آیت الله حسینی همدانی در خطبههای امروز نماز جمعه کرج با اشاره به سالروز طوفان القصی با طرح سوال اینکه آیا رژیم صهیونیستی تنهاست گفت: رژیم صهیونیستی از کشورهای امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و حمایت ۴۸ کشور از جمله کشورهای عربی شکل گرفته که جغرافیای کوچکی را در دست دارد و برای حفاظت از خود دژ محکمی را برای خود درست کرده و از پشتیبانی بزرگی از تکنولوژی روز دنیا برخوردار است.
وی گفت: روز ۱۵ مهر سالروز واقعهای است که جهان را به فکر فرو برد و دوران جدیدی را برای جریان مقاومت و ازادی قدس شریف ایجاد کرد، طوفان الاقصی آن دژ مستحکم را هیچ کرد و در هم کوبید.
ایت الله حسینی همدانی در ادامه اظهار داشت: بعد از گذشت ۲ سال مقاومت مردم غزه از حملات بی رحمانه اسرائیل به همه دنیا نشان دادند که مقاومت فلسطین زنده است و نمیمیرد و امروز همه دنیا عزادار مردم مظلوم غزه و فلسطین هستند و صهیونیستها نمیتوانند شکستی که خوردند را توجیح کنند.
خطیب جمعه کرج گفت: طوفان الاقصی مشروعیت صهیونیستها را از بین برد و موجودیت آنها را به خطر انداخت و ابتکار عمل را در دست حزب الله قرار داد؛ و امروز همه میدانند اگر امریکا نباشد هیچ جنایت سازمان دهی شدهای در دنیا اتفاق نمیافتد و طوفان الاقص هیبت امریکا را از بین برد و نقاب از چهره ضد بشری غربیها و شعار غیر حقوق بشری دنیا برداشت و مردم ایران هم بهتر از همیشه با چهره منحوس امریکا و همکاران اروپایی او آشنا شدند.
خطیب جمعه کرج در خطبههای امروز مکانیسم ماشه را جنگ روانی دشمن برای مقابله با ایران دانست و گفت: دشمن از جنگ روانی با این مکانیسم راه انداخته بیشتر سود میبرد تا از تاثیرات اقتصادی آن، ما سالهاست که با عمده تحریمها مواجه هستیم و این تحریمها اوضاع را سختتر از این که هست نمیکند و از جهتی دیگر برای اعمال باید مسیرهای حقوقی طی شود و مدتی میگذرد تا اعمال شود و توجه داشته باشید نتوانستند برای اعمال این فشارها اجماع جهانی ایجاد کنند.
ایت اله حسینی همدانی گفت: یادمان نرود که فرزندان رشید این آب و خاک در دل همین مشکلات کارهای بزرگ و چشمگیری انجام دادند و ایران سربلند از این مشکلات فرصتی میسازد و بر مشکلات غلبه خواهد کرد و با اتحاد و پیروی از ولایت امر پیروز خواهیم بود.
خطیب جمعه کرج با اشاره به افزایش جوانی جمعیت افزود: کاهش جمعیت و کاهش جوانی جمعیت تهدیدی برای ایران خواهد بود و باید سیاستهای راهبردی برای اشتغال و مسکن جوانان فراهم شود.
ایت اله حسینی همدانی با اشاره به وفات حضرت معصومه (س) به جایگاه ایشان اشاره کرد و گفت: برای شناخت این بانوی با کرامت و با عصمت باید به زیارتنامه حضرت دقت داشته باشیم.
خطیب جمعه کرج هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و افزود: نیروی انتظامی از مرزهای کشور تا منازل مردم حضور دارند و شابانه روز برای حفظ امنیت جان و مال مردم در تلاشند.