فرمانده انتظامی کارون از دستگیری ۳ سارق حرفه‌ای منزل و اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید قاسم موسوی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان با توجه به حساسیت موضوع، ماموران پلیس این شهرستان بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با بررسی شیوه و شگرد سرقت‌ها و انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، سرانجام موفق شدند ۳ سارق منزل را شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی در عملیات ضربتی آن‌ها را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ موسوی در ادامه بیان کرد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس و پس از مواجهه با مستندات، به ۲۰ فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی و از آن طریق روانه زندان شدند.

وی خاطر نشان کرد: امنیت مردم خط قرمز نیروی انتظامی بوده و مهمترین اولویت پلیس استان مقابله قاطعانه با مخالفان نظم و امنیت عمومی در جامعه است.