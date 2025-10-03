پخش زنده
۶ پرونده قتل در چهارمحال و بختیاری با صلح پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری از پایان یافتن ۶ پرونده قتل با گذشت اولیای دم و صلح و سازش در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
کرم شیخپور گفت: با تلاش صلحیاران، هیأتهای صلح، ریشسفیدان، متنفذین و بزرگان محلی در مناطق مختلف استان، زمینه صلح و گذشت در ۶ پرونده قتل فراهم شد و اولیای دم با بزرگواری و ایثار، از حق شرعی و قانونی قصاص چشمپوشی کردند.
معاون شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری افزود: از این تعداد پرونده، ۲ فقره مربوط به شهرستان لردگان، ۲ فقره در شهرستان کوهرنگ، یک پرونده در بخش بلداجی و یک پرونده قتل نیز با همکاری شورای حل اختلاف و صلحیاران مستقر در زندان شهرکرد به سازش انجامید.
معاون حل اختلاف استان گفت: گذشت در پروندههای قتل جلوهای از فرهنگ عمیق اسلامی و انسانی مردم این خطه است که میتواند الگوی ارزندهای برای سایر نقاط کشور باشد.
شیخپور با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ صلح و مدارا در جامعه، خاطرنشان کرد: کنترل خشم و خویشتنداری در لحظات بحرانی، کلید جلوگیری از بسیاری از حوادث تلخ است و باید این فرهنگ ارزشمند بیش از پیش در خانوادهها و جامعه ترویج یابد.