به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی با بیان اینکه ۵۹ مصوبه در سفر رییس جمهور به خوزستان تصویب شد، افزود: ۲۹ همت اعتبار برای این میزان مصوبه پیش بینی شده و تاکنون ۳۵ درصد اعتبار معادل ۱۰.۶ همت پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۱ کیلومتر راه‌سازی با ۱۰.۷ همت در استان پیش بینی شده که ۵۱ کیلومتر با اعتبار ۱.۵ همت از این طرح آغاز شده است، ادامه داد: ۲۳ هزار و۳۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن استان نیز در ۱۳ سایت در دست ساخت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان خاطر نشان کرد: ۴۹ طرح با اعتبار ۷.۳ همت در حوزه برق منطقه‌ای استان در حال انجام است، همچنین ۸۵۸ دستگاه ترانس و ۹ هزار دستگاه چراغ و ۶۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان ایجاد شده است.

علم الهدایی با اشاره به طرح‌های آبرسانی استان عنوان کرد: ۳۰ طرح آبرسانی با اعتبار ۴۲.۸ همت در دست انجام است و ۲۹ طرح فاضلاب با اعتبار ۱۰ همت در خوزستان دیده شده است و طرح فاضلاب اهواز به روز رسانی شده و به زودی وارد مدار ساخت و ساز خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه آموزش استان گفت:: امسال مدارس سنگی و کانکسی برچیده و ۶۵۰ مدرسه جایگزین کلاس‌های سنگی و کانکسی در استان با اعتبار ۱۰ همت اعتبار خواهد شد.