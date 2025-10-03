پخش زنده
رفع مشکلات ۳۹ واحد تولیدی همدان با رویکرد نتیجهمحور در دستور کار قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در اولین جلسه قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا (ص) سپاه انصارالحسین (ع) همدان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، بر پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی با رویکرد حل مسئله و ایجاد آرامش برای فعالان اقتصادی استان تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: در این جلسه، مشکلات ۳۹ واحد تولیدی بررسی و در فضایی مبتنی بر گفتوگو با مدیران اجرایی حاضر، مورد بحث قرار می گیرد.
سید مجتبی حسینی افزود: هدف نهایی از برگزاری این سلسله جلسات، رفع موانع تولید و ایجاد آرامش پایدار برای بدنه اقتصادی بخش خصوصی است.
معاون استاندار همدان خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات در دو سطح انجام میشود؛ آن دسته از مسائلی که در حوزه اختیارات استانی است، با تمام بضاعت موجود پیگیری میشود و مواردی که نیاز به تصمیمسازی در سطوح بالاتر کشوری دارد، به مبادی ذیربط در کشور ارجاع خواهد شد.
وی با اشاره به دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی، تصریح کرد: عمده مطالبات واحدهای تولیدی در این ایام، حول محور تأمین مالی و تسهیلات بانکی و همچنین مسائل مربوط به حوزه انرژی میچرخد که دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی در استان مصمم به برداشتن باری از دوش تولیدکنندگان هستند.
نماینده همدان و فامنین، خامفروشی محصولات کشاورزی و معدنی و تکمیل نشدن زنجیره ارزش را معضل اصلی استان دانست.
عباس صوفی خواستار جذب منابع بانکی، حمایت از تولید و توسعه صنایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار شد. همچنین از پیشرفت زیرساختها مانند فرودگاه، بندر خشک و اتصال ریلی خبر داد.