به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در اولین جلسه قرارگاه صنعتی خاتم‌الانبیا (ص) سپاه انصارالحسین (ع) همدان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، بر پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی با رویکرد حل مسئله و ایجاد آرامش برای فعالان اقتصادی استان تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: در این جلسه، مشکلات ۳۹ واحد تولیدی بررسی و در فضایی مبتنی بر گفت‌و‌گو با مدیران اجرایی حاضر، مورد بحث قرار می گیرد.

سید مجتبی حسینی افزود: هدف نهایی از برگزاری این سلسله جلسات، رفع موانع تولید و ایجاد آرامش پایدار برای بدنه اقتصادی بخش خصوصی است.

معاون استاندار همدان خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات در دو سطح انجام می‌شود؛ آن دسته از مسائلی که در حوزه اختیارات استانی است، با تمام بضاعت موجود پیگیری می‌شود و مواردی که نیاز به تصمیم‌سازی در سطوح بالاتر کشوری دارد، به مبادی ذی‌ربط در کشور ارجاع خواهد شد.

وی با اشاره به دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، تصریح کرد: عمده مطالبات واحد‌های تولیدی در این ایام، حول محور تأمین مالی و تسهیلات بانکی و همچنین مسائل مربوط به حوزه انرژی می‌چرخد که دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی در استان مصمم به برداشتن باری از دوش تولیدکنندگان هستند.

نماینده همدان و فامنین، خام‌فروشی محصولات کشاورزی و معدنی و تکمیل نشدن زنجیره ارزش را معضل اصلی استان دانست.

عباس صوفی خواستار جذب منابع بانکی، حمایت از تولید و توسعه صنایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار شد. همچنین از پیشرفت زیرساخت‌ها مانند فرودگاه، بندر خشک و اتصال ریلی خبر داد.