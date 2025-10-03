امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

طراحی و ساخت نسل جدید دستگاه اندازه گیری رادیودارو‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۱- ۱۵:۴۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پرونده بانک‌ها زیر ذره‌بین بازرسی، ممنوع بودن گرفتن کپی مدارک شناسایی از مردم
پرونده بانک‌ها زیر ذره‌بین بازرسی، ممنوع بودن گرفتن کپی مدارک شناسایی از مردم
۱۴۰۴-۰۷-۰۸
برخورد با نانوایان متخلف
برخورد با نانوایان متخلف
۱۴۰۴-۰۷-۰۸
اینترنت افغانستان قطع شد دلار تلگرامی تهران خوابید!
اینترنت افغانستان قطع شد دلار تلگرامی تهران خوابید!
۱۴۰۴-۰۷-۰۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۴۰۴-۰۷-۰۸
خبرهای مرتبط

تولید دستگاه تشخیص میزان رادیودارو

پیشرفت‌های نوین فناوری هسته‌ای در خدمت سلامت پزشکی

آینده درمان سرطان وابسته به رادیو دارو‌هاست

برچسب ها: رادیودارو ، فناوری هسته ای ، دانش هسته ای
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 