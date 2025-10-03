پخش زنده
معاونت علمی ریاست جمهوری با هدف کاربردیسازی هوش مصنوعی در حوزه انرژی، از توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی در این حوزه حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تمرکز بر حل مسائل کلان و اولویتدار ملی، تقویت زیستبوم شرکتهای دانشبنیان، ایجاد اتصال میان نوآوری، صنعت و مصرفکننده، کاهش خطر سرمایهگذاری برای شرکتها و ایجاد بازار برای محصولات هوشمصنوعی از مهمترین اهداف این حمایت به شمار میرود.
در این فراخوان که با همکاری دو وزارت نفت و نیرو برگزار میشود، سقف زمانی اجرای پروژهها حداکثر ۱۲ ماه درنظر گرفته شده است.
هر طرح باید با مشارکت دو شخصیت حقوقی متخصص هوش مصنوعی و متخصص در حوزه انرژی ارائه شود که حداقل یکی از آنها دارای تاییدیه دانشبنیان در حوزه مربوطه باشد.
متقاضیان میتوانند تا دهم آبان سال جاری با مراجعه به سامانه خدمت در این فراخوان شرکت کنند.