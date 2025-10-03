ایران قوی حرکتی نوین برای سیاست گذاری در راستای اهداف ملی
امام جمعه پاتاوه گفت: ایران قوی راهکاری از سوی رهبر معظم انقلاب برای سیاست گذاری ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه پاتاوه به موضوع (ایران قوی) تحلیلی راهبردی از مفهوم ایران قوی، به استناد به بیانات رهبری عالی انقلاب اشاره وگفت: ایران در دهههای اخیر به عنوان یکی از قدرتهای موثر منطقه و جهان مسیر دشوار و افتخارآمیزی را طی کرد. حجت الاسلام سیادت با بیان اینکه این مسیر با تهدیدها، تحریمها، فشارهای بین المللی وچالشهای داخلی همراه بوده افزود: با ارائه تحلیلی راهبردی از مفهوم ایران قوی فرصتهای بینظیری برای باز تعریف جایگاه کشور فراهم آورده است. وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب، با طرح کلید واژه (ایران قوی)، چاره جویی نوین برای سیاست گذاری و حرکت ملی ارائه کردند اضافه کرد: ایران قوی تنها به معنای برخورداری نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه مفهومی ترکیبی و جامع است که ابعاد مختلف امنیت، اقتصاد، فرهنگ، علم سیاست، عدالت اجتماعی و انسجام ملی را در بر میگیرد. امام جمعه پاتاوه با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص ایران قوی گفت: معظم له فرمود: ملت ایران قوی است در حال پیشرفت است قادر به دفع عیوب خود و ایجاد تحول و مفهوم قوی به معنای داشتن دفاع ابتکار و تولید فرصت است. وی با بیان اینکخ رهبر معظم انقلاب بارها برتمدن نوین اسلامی به عنوان افق نهایی و پیوند ایران قوی با تمدن نوین اسلامی تاکید کردند ادامه داد: ایران قوی، تاکنون با تمام قوا در مقابل استکبار ایستادگی کرده و آنها را با شکست همه جانبه مواجه کرده است حجت الاسلام سیادت باگرامیداشت هفته نیروی انتظامی از قول رهبر معظم انقلاب گفت: محبوبیت نیروی انتظامی در قاطعیت، بر اساس قانون و رعایت اخلاق در اجرای قانون عمل کنند و آنها باید، پناه دلهای خائف و ترسان از سوی مجموعهای تهدید میشوند، باشند.