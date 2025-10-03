امام جمعه نور، امنیت دینی‌محور و فرهنگ اسلامی را از ارکان اصلی تحقق ایران قوی دانست و بر نقش نیروی انتظامی در پاسداری از این ارزش‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه نور در خطبه‌های این هفته با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، تأکید کرد: نیروی انتظامی زمانی می‌تواند مأموریت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهد که از ایمان و اعتقاد عمیق دینی برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام حاجی‌زاده امنیت را پایه و اساس شکل‌گیری ایران قوی دانست و افزود: کشوری که از امنیت برخوردار باشد، می‌تواند اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را تحقق بخشد.

وی افزود: ایران قوی تنها به تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود بلکه مفهومی ترکیبی شامل امنیت، فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی، اقتصاد مقاوم و دیپلماسی عزتمندانه است.

حجت الاسلام حاجی‌زاده با انتقاد از غفلت برخی مسئولان نسبت به حوزه فرهنگ، گفت: فرهنگ دینی و قرآنی روح هویت اسلامی و ایرانی ماست و قدرت نرم کشور محسوب می‌شود. دشمنان با بهره‌گیری از رسانه‌ها و تولیدات فرهنگی هدفمند، تلاش دارند نهاد خانواده و به‌ویژه جایگاه مادر را تضعیف کنند.

وی توجه به سیاست‌های فرهنگی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و در ادامه با اشاره به عرصه سیاست خارجی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با دیپلماسی فعال و عزتمندانه در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند، چرا که این بخش مهمی از پازل ایران قوی است.

امام جمعه نور در پایان با تأکید بر نقش مقاومت مردم، بصیرت عمومی و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در ناکام‌سازی جنگ‌های ترکیبی و روانی دشمن، گفت: ایستادگی، همبستگی ملی و توجه به فرهنگ دینی و هویت اسلامی از مهم‌ترین راهکارهای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و تحقق ایران قوی است.