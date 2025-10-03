پخش زنده
به مناسبت هفته گردشگری، ضیافت غذاهای سنتی دزفول در خانه تاریخی قطب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خادم گفت: دزفول از نظر غذاهای سنتی بسیار متنوع است. امیدواریم این ظرفیت ارزشمند در رستورانها، هتلها و مجموعههای گردشگری شهرستان بیشتر مورد استفاده قرار گیرد تا هم به ماندگاری این میراث کمک کنیم و هم فرهنگ غنی دزفول را زنده نگه داریم.
وی ادامه داد: در این آیین شرکت کنندگان با طبخ انواع غذاهای اصیل محلی که بخشی از تنوع و غنای فرهنگی دزفول است را در معرض دید علاقمندان قرار دادند.