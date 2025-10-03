حجت‌الاسلام سید مهدی جعفری در مراسمی با حضور معاون شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، به‌عنوان امام جمعه جدید محمودآباد معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام سید مهدی جعفری در مراسمی در شورای اداری شهرستان محمودآباد و با حضور مسئولان شهرستان، به‌عنوان امام جمعه جدید محمودآباد معرفی شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام مزدجو معاون شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور و حجت‌الاسلام انتظاری مسئول ائمه جمعه استان مازندران برگزار شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام جعفری حکم مسئولیت خود را از حجت‌الاسلام مزدجو دریافت و رسماً فعالیت خود را در جایگاه امامت جمعه محمودآباد آغاز کرد.

حجت‌الاسلام مزدجو در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام سید احمد جباری امام جمعه سابق محمودآباد، گفت: امام جمعه پدر معنوی شهرستان و راهبر فرهنگی آن است و باید با تمام ظرفیت برای همه مردم، فارغ از عقاید و سلایق، خدمت کند.

حجت‌الاسلام جباری از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان امام جمعه محمودآباد فعالیت داشت و اکنون حجت‌الاسلام جعفری که پیش‌تر امامت جمعه شهر پل‌سفید را برعهده داشت، جایگزین وی شده است.