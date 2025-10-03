اجرای برنامههای گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در کهکیلویه
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از اجرای برنامههای متنوع در بخشهای مختلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از اجرای برنامههای ویژه هفته فراجا در این شهرستان خبر داد و گفت: هفته بزرگداشت انتظامی امسال از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن برگزار میشود. سرهنگ سید محمد موسویبا بیان اینکه ۳۰ عنوان برنامه محوری در طول هفته فراجا در شهرستان کهگیلویه برگزار میشود افزود: نواختن زنگ انضباط اجتماعی، دیدار با اقشار مختلف مردم شامل اصناف و عموم شهروندان، دیدار با امام جمعه شهرستان و حضور در نماز جمعه، برپایی میز سلامت و میز خدمت از مهمترین این برنامهها است. سرهنگ موسوی غبارروبی گلزار مطهر شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی، از جمله کوهپیمایی، تجلیل از سربازان و کارکنان نمونه فراجا، و حضور کارشناسان پلیس در مدارس برای آموزش با دانشآموزان از برنامههای هفته فراجا را از دیگر برنامههای هفته فراجا در شهرستان کهگیلویه اعلام کرد. وی بر نقش حیاتی مشارکت مردم در تأمین امنیت پایدار تأکید کرد و گفت: برای داشتن جامعه ایی با امنیت پایدار به همکاری و همراهی مردم نیاز است.