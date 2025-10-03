فرمانده انتظامی داراب از دستگیری فروشنده قرص‌های اعتیادآور و کشف هزار و ۱۱ عدد قرص روانگردان در عملیات ماموران این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از محلات شهرستان داراب اقدام به فروش و توزیع قرص‌های روانگردان و اعتیادآور در بین جوانان می‌ کند، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان ضمن شناسایی محل تردد این شخص و پس از هماهنگی قضایی، موفق به دستگیری این سوداگر مرگ هنگام فروش قرص‌های اعتیاد آور شدند.

فرمانده انتظامی داراب ادامه داد: در بازرسی به عمل آمده از کیف همراه متهم، یک هزار و ۱۱ عدد انواع قرص‌های اعتیادآور و روانگردان کشف شد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.