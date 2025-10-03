پخش زنده
امروز: -
به منظور کمک به دهکهای کم درآمد جامعه تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی قرض الحسنه برای متقاضیان انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این وام چهار درصد با بازپرداخت هفته ساله است و هر کیلووات ساعت برق تولیدی این صفحات به مدت ۲۰ سال از خانوارهای عادی به قیمت دوهزارو ۵۰۰ تومان و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی سه هزار تومان خریداری میشود.
هزینه هر نیروگاه خانگی به ازای نصب هر کیلووات پنل خورشیدی؛ ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان اعلام شده که برای یک مجموعه ۵ کیلو واتی بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه نیازِ و کمتر از ۵ سال برای بازگشت سرمایه پیش بینی شده است.
در سال نخست، ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد عاید متقاضیان میشود.