نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: کاروان امدادرسانی صمود که جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری انسانی در سطح جهان به شمار می‌رود، با حمله رژیم صهیونیستی مواجه شد، رخدادی که افکار عمومی آن را تعرضی آشکار به وجدان بشریت قلمداد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به راه اندازی کاروان‌های صمود یا پایداری برای کمک به مردم غزه اظهار داشت: ۴۹۷ نفر از ملیت‌های مختلف از کشور‌های دنیا با راه اندازی این کاروان نشان دادند انسانیت هنور زنده است و تجاوز رژیم صهیونیست به این کاروان‌ها نشان دهنده خوی وحشی گری این رژیم است.

وی افزود: این حمله، حمله به وجدان انسان های معاصر بوده و محکوم است.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار در ادامه اضافه کرد: این کاروان ها نماد حمایت های جهانی از مردم غزه و خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و آمریکا است.

خطیب جمعه ایلام در ادامه با تاکید بر اهتمام بیشتر مسئولان برای نظارت بر قیمت ها در بازار با هدف حمایت از معیشت مردم بیان کرد: یکی از راه حل های مقابله با افزایش قیمت ها ارائه اجناس و کالاهایی با قیمت مصوب در بازار است .

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی عنوان کرد: کارکنان جان بر کف نیروی انتظامی با تقدیم شهدای امنیت، آرامش و امنیت را برای مردم کشورمان رقم میزنند.

وی با تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه(س) آن بانوی بزرگ را چراغ راه دختران ایران زمین نیز دانست.

سردار «جمال سلمانی» فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام نیز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز با اشاره به وظایف ذاتی پلیس در تامین امنیت و ارامش مردم گفت: امنیت پایدار در استان مرهون همکاری و همراهی مردم با پلیس است.