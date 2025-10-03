به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با هدف معرفی هر چه بیشتر هنرصنعت مبل و منبت جیجانکوه، جشنواره‌ای، در این روستا بدون بیکار، برگزار شد.

روستایی که پیشینه فعالیت آن مبل و منبت نیم قرن است؛ آقای محمدی پیشکسوتی که از بزرگتر‌ها این هنر را آموخته و در ۵ نقطه از کشور نمایشگاه فروش مبل و منبت دایر کرده از تویسرکان و ملایر تا تهران، شیراز و گچساران

آموزش از نسلی به نسل دیگر؛ یکی از ویزگی‌های این روستا وجود یک کارگاه در هر خانه است که موجب شده این حرفه از پدر به فرزندان منتقل شود.

این روستا یک کارگاه بزرگ تولیدی و مصداق شعار هر روستا یک کارخانه است که در آن هفتصد منبتکار در ۳۲۰ کارگاه فعال‌اند.

در جوار روستا ناحیه صنعتی هم ایجاد شده که فرصتی مناسب برای ورود سرمایه گذاران جهت تولید و درآمدزایی است؛ در حال حاضر ۳۲ واحد مستقر در ناحیه صنعتی جیجانکوه فعال است.

مشکل ۱۰ ساله کمبود شید آب شرب روستا رفع شد معضلی که میتوانست کاهش جدی جمعیت را موجب شود. اما وجود کارگاه‌های متعدد موجب ماندگاری جمعیت شد به وطوری که جیجانکوه روستای بدون بیکار است.

معرفی بیش از پیش توانمندی مبتکاران این روستا یکی از اهداف برگزاری این جشنواره بود

این روستا در ۵ کیلومتری شرق شهر تویسرکان واقع است.