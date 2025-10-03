پخش زنده
رئیس امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان: ۱۷۵۳ صندلی در اختیار جشنواره فیلم کودک و نوجوان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سیدعلی حسینی گفت: همزمان با آغاز رسمی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از فر دا در اصفهان، پردیس سینمایی ساحل و چهارباغ بهعنوان خانه این رویداد معرفی شدند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در سینماهای چهارباغ تاکیر کرد: پردیس سینمایی ساحل با ۹ سالن و ۱۰۰۵ صندلی و پردیس سینمایی چهارباغ با ۵ سالن و ۷۴۸ صندلی آمادگی کامل برای برگزاری این جشنواره را دارند.
رئیس امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان با بیان اینکه چهار سینمای موسسه بهمن سبز در خیابان تاریخی و بینالمللی چهارباغ اصفهان واقع شدهاند، گفت: برای ما خیلی ارزشمند است که سینماهای خیابان تاریخی چهارباغ اصفهان میزبان رویدادی باشد که موضوعش آوردن خانوادهها و کودکان به سینما است. جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان به جهت راهبردی اهمیت ویژه ای برای بهمن سبز دارد و از این اتفاق مهم استقبال میکنیم تا یکی از نقاط مهم و راهبردی شهر اصفهان در اختیار این رویداد بین المللی قرار گیرد.
مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان تاکید کرد: باتوجه به اینکه خیابان چهارباغ اصفهان بهدلیل اهمیت گردشگری، جایگاهی فراملی دارد. سالهای گذشته چهار سینمای ما میزبان جشنواره بودند و امسال ۲ سینما بهعنوان خانه جشنواره در خدمت این رویداد خواهند بود.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار خواهد شد؛ پردیس سینمایی «ساحل» و «چهارباغ» نیز به عنوان خانه جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، میزبان داوران کودک و نوجوان خواهند بود.