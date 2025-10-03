به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه هفته نیروی انتظامی، فرمانده کل انتظامی استان با همه معاونین و مسئولان نیروی انتظامی در حرم شاه چراغ با مردم دیدار و گفت‌ و‌ گو کردند.

سردار ملکی فرمانده انتظامی فارس گفت : پلیس مقتدر مشارکت همگانی و جامعه امن شعار امسال نیروی انتظامی و این برنامه با هدف نزدیکی مردم و پلیس و حل مشکلات آنها به صورت رودررو برگزار شد.

سرهنگ کریمی رئیس پلیس راهور استان هم از افزایش ساعت کاری پلیس راهور از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ خبر داد و گفت: جرایم دو برگی در هفته نیروی انتظامی با تخفیف دریافت می‌شود.

فرماندهان انتظامی استان پس از میز خدمت در نماز جمعه شرکت کردند.

پلیس مقتدر مشارکت همگانی و جامعه امن شعار امسال نیروی انتظامی است.