پخش زنده
امروز: -
در آستانه هفته نیروی انتظامی ، میز خدمت با هدف پیگیری مشکلات شهروندان شیرازی در این حوزه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه هفته نیروی انتظامی، فرمانده کل انتظامی استان با همه معاونین و مسئولان نیروی انتظامی در حرم شاه چراغ با مردم دیدار و گفت و گو کردند.
سردار ملکی فرمانده انتظامی فارس گفت : پلیس مقتدر مشارکت همگانی و جامعه امن شعار امسال نیروی انتظامی و این برنامه با هدف نزدیکی مردم و پلیس و حل مشکلات آنها به صورت رودررو برگزار شد.
سرهنگ کریمی رئیس پلیس راهور استان هم از افزایش ساعت کاری پلیس راهور از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ خبر داد و گفت: جرایم دو برگی در هفته نیروی انتظامی با تخفیف دریافت میشود.
فرماندهان انتظامی استان پس از میز خدمت در نماز جمعه شرکت کردند.
پلیس مقتدر مشارکت همگانی و جامعه امن شعار امسال نیروی انتظامی است.